جوارديولا: من غير المنطقي التفكير في اللحاق بليفربول

سقوط جديد لمانشستر سيتي يوسع الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنه من غير المنطقي الحديث الآن عن ملاحقة ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي.

وسقط مانشستر سيتي في فخ الهزيمة اليوم أمام ولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدفين، في ختام مباريات الجولة الـ 19 من البريميرليج.

وقال جوارديولا في تصريحات عقبت اللقاء: "اللعب لأكثر من 80 دقيقة بعشرة لاعبين أمام 11 أمراً صعباً للغاية، ولم نستطع الدفاع عن تقدمنا".

وواصل: "الآن علينا التفكير في مباراتنا التالية والتي ستكون بعد 48 ساعة من الآن، التفكير في اللحاق بليفربول غير منطقي".

وتابع: "ولفرهامبتون قاتلوا بشكل لا يصدق، ركضوا ولعبوا حتى اللحظات الأخيرة لم يكن بمقدورنا منع الأهداف، ومع ذلك لا يشعر فريقي بأي ندم لقد فعلوا كل ما في وسعهم".

ورفض المدرب الإسباني الحديث عن تقنية الفيديو في اللقاء، مشيراً إلى أنه لا يرى أي تأثير لتقنية الفيديو في مباراة الليلة.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي تجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثالث من جدول الدوري، وبفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام وست هام.