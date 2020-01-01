بيانيتش: لا أشعر بالرضا عن وضعي في برشلونة، وأفتقد إيطاليا

ميراليم بيانيتش نجم فريق يوفنتوس السابق يتحدث عن وضعه في برشلونة وافتقاده للكرة الإيطالية.

كشف ميراليم بيانيتش نجم فريق يوفنتوس السابق وبرشلونة الحالي عن عدم رضاه عن وضعه الحالي في النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيانيتش وأكد خلالها أن وجوده في برشلونة كان من أحلامه، لكن قلة الدقائق يجعله غير راضيًا.

وقال بيانيتش: "هل يجب أن ألعب أكثر؟ نعم وهذا ما أريده في الواقع، لا أفهم سبب الموقف الحالي لي، من الواضح أنني أريد اللعب أكثر".

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وأضاف: "أعرف أنني أستطيع منح الفريق الكثير، وعندما يطلبني المدرب دومًا ما أقدم مستويات طيبة، لقد لعب لقاءات جيدة للغاية".

وأردف: "لا أدري ماذا أكثر أستطيع أن أفعل مما أفعل في الوقت الحالي، أنا أتدرب بجدية وأشعر أنني في حالة جاهزية كبيرة".

وأكمل: "أنا لا أشعر بالرضا عن الوضع الحالي ولم أكن في ذلك الموقف طوال مسيرتي، فكرة عدم اللعب غير مرضية بالنسبة لي".

وأنهى تصريحاته: "أنا أشعر بالرضا عن الفريق وزملائي، وعن أعوامي التسعة في إيطاليا، في الواقع لقد كانت فترة رائعة وأفتقدها، لقد حظيت بفترات رائعة في يوفنتوس وروما والآن ألعب في أكبر أندية العالم".

جدير بالذكر أن بيانيتش كان قد شارك في ست مباريات مع برشلونة هذا الموسم، منهم لقاء وحيد كأساسي ولعب 170 دقيقة فقط في كل البطولات.