بيرلو كذب في كتابه.. راهن أنه لن يصبح مدربًا أبدًا

هل غيّر بيرلو رأيه أم كان يكذب؟

تولى أندريا بيرلو قيادة يوفنتوس كمدير فني جديد، ليفاجئ الجميع بعد أسابيع قليلة من إعلان أنه سيكون المدرب لفريق الشباب بالنادي.

وجاء قرار بيرلو بأن يصبح مدربًا منذ أشهر، حيث صرح بأنه حان الوقت وأنه يستعد في الوقت الحالي لكي تبدأ مسيرته التدريبية.

وعلى الرغم من الحماس الذي يظهر على بيرلو في بداية مسيرته التدريبية، إلا أن قراره بأن يصبح مدربًا لم يكن في حسبانه منذ سنوات.

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وحين نشر بيرلو كتابه أنا أفكر إذًا أنا ألعب منذ حوالي 4 سنوات، ذكر فيه أنه لا يراهن ولو بـ 1 سنت على أنه سيصبح مدربًا.

وكتب نصًا أنه لا يتخيل نفسه يعيش حياة المدربين بكل تفاصيلها وما فيها من ضغوطات ومشاكل خاصة بالحياة الشخصية لكل منهم.

وأضاف أنه قدم ما قدمه في كرة القدم وانتهى الأمر بمجرد اعتزاله اللعب، حيث سيطمح بعدها للحصول على حياة أكثر خصوصية.

وسيخوض بيرلو التحدي الأبرز في مسيرته على الإطلاق حين يتولى قيادة فريق بحجم يوفنتوس في وقت حساس كهذا، وفي وقت لم يسبق له خوض أي تجربة تدريبية من قبل.

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يذكر أن أندريا بيرلو قد لعب 4 مواسم بقميص يوفنتوس فاز خلالها بالدوري الإيطالي 4 مرات ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.