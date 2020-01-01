منها الإغراء القطري.. أسباب تدفع رونالدو لمغادرة يوفنتوس

رونالدو يرحل عن يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان؟

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس تتزايد بعدما شعر بالسأم من الأجواء هناك.

وكان يوفنتوس قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر، وذلك منذ حوالي أسبوع على يد أولمبيك ليون الفرنسي.

ورغم أن يوفنتوس فاز بمباراة الإياب بهدفين مقابل هدف واحد، ورغم تسجيل رونالدو لهدفي الإياب، إلا أن ذلك لم يشفع للسيدة العجوز.

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وفي ذلك السياق، كشفت كالتشيو ميركاتو عن رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت كالتشيو ميركاتو على عهدة كورييري ديلو سبورت وجود إغراء قطري من نادي باريس سان جيرمان المملوك لرجل الأعمال ناصر الخليفي، والذي يعد مستقطبًا للعديد من نجوم كرة القدم في العالم.

ومع وجود نيمار ومبابي، واحتمالية رحيل أحدهما خلال السنتين المقبلين، يريد باريس سان جيرمان التعاقد مع نجم بهذه القيمة من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

جنون باريس وإغراء قطري لرونالدو .. عناوين الصحف 13 أغسطس

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد انضم إلى يوفنتوس صيف العام 2018 قادمًا من ريال مدريد الذي قضى هناك 9 سنوات وأصبح الهداف التاريخي للنادي الملكي.