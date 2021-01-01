بيرلو: رونالدو كان غاضبًا ولست خائفًا من خسارة الديربي

ماذا قال أندريا بيرلو قبل ديربي تورينو؟

قال المدير الفني لنادي يوفنتوس أندريا بيرلو إنه ليس خائفًا من خسارة الديربي أمام تورينو، مؤكدًا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان يمر بحالة غضب حقيقة بعد مباراة البرتغال وصربيا.

وتحدث بيرلو قبل ديربي مدينة تورينو بين الفريق الذي يحمل اسم المدينة وبين يوفنتوس في ديربي منتظر سيكون بطابع تنافسي معتاد، وممنوع السقوط لأسباب أخرى تتعلق بنهاية حظوظ اليوفي في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

وحول ذلك تحدث بيرلو عن الطباع الخاصة لمباراة الديربي مؤكدًا أنه لا يخشى الخسارة بالشكل الذي يتم الحديث به حول اللقاء، وفي الوقت ذاته، أكد أن كريستيانو رونالدو بخير رغم أنه مر بموجة غضب.

وقال بيرلو: "الجفاف التهديفي؟ لا أشعر بذلك، ستأتي الأهداف طالما دمت تحاول، لكن بالطبع يحتاج إلى القيام بشيء من أجلها وبالطبع أفضل ما يجب فعله هو عدم التفكير فيما مضى والعمل الجاد فيما هو آت".

وأضاف: "دائمًا فكّر في المواعيد المقبلة وحاول التحسن مقارنة بما كنت عليه فيما كان في الماضي، اعمل بجد مع الكرة، واعمل بجد في الحصص التدريبية، وكن واثقًا بالكرة، وقم بكل ما عليك، ولا تتردد ولا تكن خائفًا".

وحول عودة كيليني المبكرة من معسكر المنتخب الإيطالي قال: "إنه بخير ولا يعاني من أي شيء فقط هو لم يستطع اللعب على أرض الملعب الاصطناعية واستبعاده من الأشياء التي أشكر عليها مانشين،. لقد تدرب جيدًا ونأمل أن نراه لفترة طويلة قادمة".

وتابع: "لا أخشى الخسارة في الديربي، مستقبلي؟ أعمل مباراة تلو الأخرى، أفكر في القيام بعملي بشكل جيد فقط وأريد أن أقدم كل ما لدي، بالطبع إذا خسرت 10 مباريات ستعود إلى المنزل".

وحول رونالدو قال: "انها مجرد مسألة وقت وينتهي الأمر، اللاعب يمر بكثير من اللحظات المشابهة وهذا طبيعي، لكن القول أسهل بكثير من الفعل لأنه الوقت المناسب لعدم التفكير في الأمر وعدم القراءة عنه أو حتى التدريب الإضافي

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يذكر أن هناك تكهنات عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة حول مصير رونالدو، إضافة إلى ما حدث أثناء مباراة البرتغال وصربيا والذي أظهر رونالدو بشكل غاضب للغاية في توقيت حساس من مسيرته.