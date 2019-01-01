بيراميدز يعلن جاهزية عبد الله السعيد للزمالك

عبد الله السعيد أصبح جاهزاً لنهائي كأس مصر أمام الزمالك

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي بيراميدز، جاهزية صانع ألعابه عبد الله السعيد، لمواجهة الزمالك، في نهائي كأس مصر.

وسيلعب الفارس الأبيض، أمام بيراميدز مساء الأحد القادم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع فيس بوك، منشوراً أعلن فيه جاهزية اللاعب، وكتب خلاله: "الكابيتانو عبد الله السعيد جاهز لمباراة نهائي الكأس أمام الزمالك".

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ويغيب السعيد عن فريقه، منذ إياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية أمام النجمة الكونغولي بسبب الإصابة.

وشارك لمدة لا تتجاوز الـ 20 دقيقة، الأسبوع الماضي أمام بتروجيت في نصف نهائي البطولة، بالمباراة التي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون رد.