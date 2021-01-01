بيراميدز يتقدم بشكوى ضد نامونجو التنزاني بسبب "واقعة غريبة"

واقعة سيئة قامت بها إدارة بيراميدز

قرر مسؤولو نادي بيراميدز، تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد نادي نامونجو التنزاني، بسبب تعرض الفريق لموقف تم وصفه بـ"السيئ" من جانب إدارة النادي.

وأشار بيراميدز إلى أن إدارة النادي فوجئت برش لونه أبيض على ملابس اللاعبين، قبل وصولهم إلى ملعب المباراة، وهو ما تسبب في إصابة اللاعبين بالحكة الشديدة.

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وعلى الفور تحرك مسؤولي بعثة بيراميدز في تنزانيا، وقاموا بتقديم شكوى لمراقب المباراة والمنسق العام، حيث قاما بمعاينة غرفة تبديل الملابس، وتم التأكد من وجود المادة البيضاء على الملابس بالفعل.

وقامت بعثة بيراميدز بوضع الملابس في المياه من أجل تنظيفها من المادة البيضاء، قبل أن يتم وضعها على أرضية الملعب في أشعة الشمس من أجل التجفيف.

وتقدمت بعثة بيراميدز بشكوى رسمية لمسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك بهدف فتح تحقيق في الواقعة التي حدثت في تنزانيا.

وحقق بيراميدز الفوز على فريق نامونجو بهدفين دون رد، بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط.