ما هي فرص تأهل الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تعرف على حسابات صعود الزمالك عن مجموعته في دوري أبطال إفريقيا 2021، والتي تضم أيضًا الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي

دخل الزمالك النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بوجهٍ شاحب، متناسب تمامًا مع الأزمات الإدارية العاصفة التي يمر بها الفريق منذ خسارة الأميرة السمراء على يد الغريم التقليدي الأهلي.

لم يحقق الفارس الأبيض أي انتصار حتى الآن في دوري أبطال إفريقيا 2021، وقد أوقعته القرعة في مجموعة الموت رفقة الترجي التونسي البطل الأسبق للبطولة، ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي اللذان أظهرا مستوياتٍ قوية منذ انطلاق البطولة.

خسر الأبيض في آخر مبارياته في الأميرة السمراء على يد الترجي، وتعقدت حظوظه في الوصول لربع النهائي، لكن لم تنعدم هذه الفرص مع انتصاف دور المجموعات، فما هي فرص الزمالك في التأهل؟

ما هي حظوظ تأهل الأهلي للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا؟

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2021

قبل الخوض في حسابات تأهل الزمالك عن مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، عيلنا أولاً التعرف على جدول ترتيب المجموعة، وكيف يتم تحديد المتأهلين والمباريات المتبقية للفريق في دور المجموعات.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الترجي 3 2 1 0 6 3 +2 7 2 مولودية الجزائر 3 1 2 0 2 1 +1 5 3 الزمالك 3 0 2 1 1 3 -2 2 4 تونجيت 3 0 1 2 1 3 -2 1

انتهت مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في مستهل مشوار الفريقين في دوري أبطال إفريقيا 2021 بالتعادل السلبي بدون أهداف، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة الزمالك وتونجيت.

لكن، شهدت مباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة خسارة الفارس الأبيض بثلاثة أهدافٍ لهدف، في الوقت التي فاز فيه المولودية على تونجيت، فتراجع الفارس الأبيض إلى المركز الثالث في مجموعته بنقطتين فقط، وتعقدت حساباته للتأهل.

ما هي قواعد التأهل في دوري أبطال إفريقيا؟

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك وفقًا لعدد النقاط التي جمعها كل فريق.

في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمعايير الآتية:

​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفرق المتساوي معها.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق على أرض الخصم في المواجهات المباشرة مع المتساوي معهم.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في أرض المتساوي معه.

إذا استمر التساوي بين فريقين أو أكثر بعد الرجوع لجميع المعايير السابقة يتم اللجوء للآتي: فارق الأهداف لكل فريق في جميع مباريات المجموعة. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في جميع المباريات. عدد الأهداف الذي سجلها الفريق في جميع المباريات خارج ملعبه. القرعة.



ما هي مباريات الزمالك المتبقية في دوري أبطال أفريقيا 2021؟

المباراة الموعد الملعب الزمالك - الترجي الثلاثاء 16 مارس 2021،

21:00 مصر، 20:00 تونس ستاد القاهرة الدولي مولودية الجزائر - الزمالك 2 - 3 أبريل 2021 - الزمالك - تونجيت 9 - 10 أبريل 2021 -

سيستضيف الزمالك الترجي في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء 16 مارس 2021، ثم سيطير إلى الجزائر لمواجهة المولودية في الجولة الخامسة، وذلك قبل أن يستضيف تونجيت في الجولة السادسة والأخيرة.

ما هي فرص تأهل الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

هناك 3 حسابات مختلفة لتأهل الزمالك عن مجموعته في دوري أبطال إفريقيا 2021، واستكمال المشوار وتحقيق حلم الأميرة السمراء الغائب منذ أكثر من عقد.

فوز الزمالك بمبارياته المتبقية في دوري أبطال إفريقيا 2021

الفرصة التي تضمن للزمالك التواجد في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 هي الفوز بجميع مبارياته المتبقية، ورغم أنها الأفضل إلا أنها الأصعب بكل تأكيد، وذلك لقوة رفقاء المجموعة.

في هذه الحالة، سيرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 11 نقطة، وستكون بطاقة العبور في حيازته حينها بكل تأكيد.

فوز الزمالك بمباراتين والتعادل في واحدة

يمكن للزمالك الفوز في مباراتين من المباريات المتبقية والتعادل في واحدة، وحينها ستكون بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المنال، لكن هناك شرطين أساسيين.

يجب عليه الفوز على الترجي في القاهرة وعلى تونجيت، كذلك تحقيق التعادل الإيجابي مع مولودية الجزائر في المباراة الوحيدة المتبقية للزمالك خارج أرضه في دوري الأبطال.

في هذه الحالة، سيصل رصيد الفارس الأبيض إلى 9 نقاط وسينتظر هدية من الترجي التونسي أو نادي تونجيت بالفوز على المولودية الذي سيصل للنقطة 9 حينها أيضًا، لكن الزمالك سيتأهل بعد اللجوء للمواجهات المباشرة بين الفريقين.

فوز الزمالك في مباراتين وخسارة واحدة

هذه الفرصة هي الأصعب للزمالك للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ففي هذه الحالة سيصل الفارس الأبيض إلى 8 نقاط، وسيعتمد بشكلٍ كبير على نتائج مباريات بقية فرق المجموعة.

لكن لتحقيق هذه المعادلة، يجب أن تكون إحدى هاتين المباراتين في القاهرة على حساب الترجي أو تونجيت، ولا مفر من الفوز على المولودية في الجزائر، وانتظار خسارته من أحد رفقاء المجموعة ليتساوى مع الزمالك في النقاط، وحينها سيتأهل الأبيض بفارق المواجهات المباشرة.