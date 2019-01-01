بيراميدز: رامون دياز يستعد جيدًا لمواجهة الأهلي بكأس مصر

أحمد عفيفي يتحدث مواجهة الأهلي بكأس مصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أشاد أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، بمستوى لاعبي ناديه، خلال مباراة المقاولون العرب، كما تحدث أيضًا عن مواجهة الأهلي في كأس مصر.

بيراميدز فاز على المقاولون العرب بهدف دون رد مساء أمس الأحد، بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي " تصريحات أحمد عفيفي التي أشاد خلالها بالأجواءء الراقية التي أحاطت بلقاء بيراميدز والمقاولون العرب، بين مسؤولي الناديين خلال تواجدهم في المقصورة الرئيسية.

عن مباراة الأهلي، قال عفيفي: "الجهاز الفني بقيادة رامون دياز، يستعد بشكل جيد للمباراة، ويعلم جيدًا بأنه سيواجه فريق كبير، والمباراة ستكون قوية، وكل الاحتمالات فيها مفتوحة، ولكننا نسعى للفوز والتأهل".

تصريحات المتحدث الرسمي للنادي كابتن أحمد عفيفي بشأن مباراة المقاولون في الدوري والأهلي في الكأس 📝⚪🔵 pic.twitter.com/WNyczNBfgT — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 25, 2019

وعن إقامة مباراة بيراميدز والأهلي في موعدها، قال عفيفي: "اتحاد الكرة هو الجهة المنظمة للبطولات المحلية، نتفق أو نختلف معه وفقًا للطرق الشرعية، ولكننا نحترم قراره، والفريق جاهز لخوض المباراة، وفقًا للجدول الأخير".

واختتم عفيفي حديثه قائلًا: "قرار استبدال مباراة الدوري بالكأس، قرار عادلًا ومنطقيًا، يضمن حقوقنا في تكافؤ الفرص".

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وكان اتحاد الكرة قد اتخذ قرارًا باستبدال مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس، بدلًا من إقامتها في الدوري، والمقرر لها يوم 28 فبراير الجاري.