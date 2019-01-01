سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة إيقاف معلول والسولية

حال خوض مواجهة بيراميدز.. هل يغيب الثنائي؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي موقف الثنائي عمرو السولية والتونسي علي معلول من مواجهة الفريق المقبلة، نافيًا ما يتردد عن إيقافهما.

الثنائي كانا قد حصلا على الإنذار خلال مواجهة الأمس أمام الجونة، التي فاز بها الأحمر بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الممتاز.

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وقال عبد الحفيظ، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "سعد سمير هو اللاعب الوحيد الذي سيغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف، بسبب حصوله على إنذارين في مباراة الجونة".

وأضاف: "لا صحة لما تردد عن غياب عمرو السولية أو علي معلول".

وكان سعد قد طرد في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد حصوله على الإنذار الثاني، بسبب التدخلات العنيفة.

وبحسب لجنة المسابقات، فإن من المقرر أن يلاقي الشياطين الحمر في المباراة المقبلة بيراميدز في 28 من الشهر الجاري ضمن دور الـ16 من كأس مصر إلا أن الأهلي أعلن رفضه لخوض اللقاء بعد استبداله بلقاء الدوري، ولا يزال اتحاد الكرة متمسكًا بإقامة المباراة في موعدها.