عبد الله السعيد: الزمالك تحدث معي والأهلي لم يُفاوضني

اللاعب جدد عقده مع ناديه

نفى عبد الله السعيد نجم بيراميدز وجود أي مفاوضات لعودته لصفوف الأهلي قبل أن يُجدد بالفعل عقده مع فريقه لثلاث سنوات قادمة.

صاحب الـ34 عامًا حل ضيفًا على قناة أون سبورت يوم أمس وقد أكد أن ارتياحه النفسي والذهني دفعه لتجديد عقده مع بيراميدز ورفض عدة عروض رسمية من خارج مصر.

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وعند سؤاله عن مفاوضات الأهلي والزمالك، قال السعيد "الأهلي لم يُفاوضني أبدًا، فيما كان هناك حديث عبر وسطاء من الزمالك لكن لم يصل الأمر للعرض الرسمي ولم نتحدث في التفاصيل".

وأضاف حول اختياره "الراحة النفسية والأجواء الجيدة والإيجابية تلعب دورًا في اختياراتي لكن بشرط ألا يكون العرض الجديد أقوى كثيرًا من الجانب المالي".

وعن أحداث السوبر المصري الأخيرة، قال لاعب الإسماعيلي والأهلي والأهلي السعودي السابق "ما حدث كان غير جيد، صحيح أن الضغوطات كانت كبيرة على اللاعبين لكن يجب على اللاعب التفكير بعقله جيدًا قبل الإقدام على أي تصرف".

تابع "بعض اللاعبين تُحركهم رغبات أخرى مثل أن يُصبح بطلًا لدى الجمهور، والمشكلة أن تقدير الجماهير للاعبين يكون أحيانًا بناءً على شتمهم واستفزازهم للاعبي وجماهير المنافس، تقدير الناس يجب أن يكون على قتال اللاعب داخل الملعب ودوره في إنجازات فريقه".

"إنجاز اللاعب بقدمه، لا بذراعه أو بفمه، وكل لاعب عليه أن يعي أنه لا يلعب لعبة فردية بل هي لعبة جماعية وبالتالي هو ليس مسؤولًا عن نفسه فقط".