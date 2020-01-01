رسميًا - إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم وعقوبات مخففة على شيكابالا وعبد الله جمعة

إيقاف ثنائي الأهلي ومرتضى منصور، وتغريم الناديين

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، عدة عقوبات ضد لاعبي الأهلي والزمالك، على خلفية أحداث كأس السوبر.

الفارس الأبيض والمارد الأحمر التقيا أول أمس الخميس، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبو ظبي الإماراتية، في كأس السوبر المصري، وفاز الأول بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي نهاية المباراة، وقع شجار بين لاعبي الفريقين، تطور إلى اشتباكات بالأيدي، بالإضافة إلى استفزازات من لاعبي الزمالك لجمهور القلعة الحمراء.

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اللجنة قررت إيقاف الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأحمر، وإمام عاشور؛ لاعب الأبيض، بالإضافة إلى أحمد زاهر؛ إداري القلعة البيضاء، حتى نهاية الموسم، مع تغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

وتقرر أيضًا إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ لاعب الفارس الأبيض، لمدة ثماني مباريات، وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف ظهير الزمالك عبد الله جمعة لمدة ثلاث مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

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العقوبات كذلك طالت ثنائي الشياطين الحمر ياسر إبراهيم والنيجيري جونيور أجايي، ليتم إيقافهما لمدة مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

وغُرم الناديان 10 ألف جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى منع مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاث مباريات، وتغريمه 200 ألف جنيه.

يذكر أن الفريقين من المقرر أن يتقابلا بعد غدٍ الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب برصيد 45 مباراة محققًا العلامة الكاملة من 15 مباراة، بينما يأتي الأبيض في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.