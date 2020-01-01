بيدري: برشلونة يركز على دوري الأبطال، والدوري لا يزال طويلًا

بيدري رودريجيز نجم فريق برشلونة الشاب يتحدث عن الهزيمة من أتلتيكو مدريد وتحضيرات الفريق لدوري أبطال أوروبا.

أكد اللاعب بيدري رودريجيز نجم برشلونة الشاب على ضرورة تجاوز الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام نظيره أتلتيكو مدريد والتركيز على التحضير لدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيدري، وأوضح خلالها أن المنافسة على الدوري الإسباني لا تزال طويلة وستأخذ منحنيات عديدة.

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وقال بيدري: "علينا أن نضع كل تركيزنا على دوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي، فلا يزال الموسم في الدوري الإسباني طويلًا".

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وأضاف عن الهزيمة من أتلتيكو مدريد: "علينا أن نتعلم من الأخطاء التي نتعرض لها حتى نستطيع تصحيحها في المستقبل".

وأردف: "علمنا أن ذلك من الممكن أن يحدث، لذلك علينا أن نستمر في التطور بالفترة المقبلة، لقد كانت مباراة صعبة للغاية".

وأنهى تصريحاته: "أتلتيكو مدريد أغلق المساحات جيدًا، وجعلوا الأمور أصعب بالنسبة لنا، كما أن توقيت تسجيلهم للهدف كان صعبًا".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعرض للهزيمة الثالثة له مساء الأمس هذا الموسم في الدوري الإسباني بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد بهدف نظيف.