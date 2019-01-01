بيتي: عهد ساري يذكرني بعصور مورينيو المظلمة

حالة من التشاؤم لدى لاعب تشيلسي السابق بسبب تجربة ساري الحالية مع النادي اللندني

يعتقد الفرنسي إيمانويل بيتي، أن الفترة الحالية التي يمر بها تشيلسي، تبدو تكراراً للحقبة المظلمة مع المدرب جوزيه مورينيو.

تشيلسي يعاني من حالة شديدة في التخبط بالنتائج الفترة الأخيرة، حيث خسر من مانشستر سيتي 6/0 الأحد الماضي.

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بيتي الذي سبق وأن لعب لتشيلسي، لا يشعر بالتفاؤل بسبب سياسة مدربه الحالي ماوريسيو ساري، حيث تذكره بالفترة الأخيرة لمورينيو مع الفريق.

وقال لاعب البلوز السابق:"أتفهم رغبة كل مدرب في تطبيق أسلوبه وآرائه حتى وإن كانت عكس ما يريد لاعبيه، ولكني لا أفهم لماذا يظهر ساري في حالة ارتباك".

🔝 بهذه الروح دخل الملكي ديربي مدريد وبهذه الروح أيضًا يغادر لـ أمستردام للدفاع عن لقبه 👑🏆



( 🎥 : IG\Realmadrid) pic.twitter.com/4xeaRVkJCd — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

وأضاف:"لغة الجسد عنده خلال المؤتمرات الصحفية السابقة تؤكد ذلك وأيضاً بعد رفضه مصافحة بيب جوارديولا".

وتابع:"هذه الأشياء لا تجب أن تحدث أمام الجماهير واللاعبين والصحفيين، فهذا يعني أنك فقدت صوابك، مما يذكرني بالعصور المظلمة لتشيلسي مع مورينيو".

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وأما عن تغيير مركز كانتي:"ساري رجل قوي جداً ويريد تجسيد فكره، تجاهل المنتقدين فيما يخص كانتي وجورجينو، أتفهم هذا الأمر ولكنه يخرج مراراً وتكراراً للحديث عن اقتناعه بدلاً من إقناع لاعبيه أنفسهم بتلك المراكز".

يذكر أن تشيلسي لم يتمكن من تسجيل أي هدف خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي في عام 2019 حتى الآن.