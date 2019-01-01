خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

جوتزه يتحدث حصريًا لجول قبل مواجهة توتنهام في دوري الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض ماريو جوتزه المقارنة بين البريميرليج والبوندسليجا، لكنه وصف البطولة الأولى بأنها مثيرة وجذابة لوجود أكثر من 6-7 فرق تتنافس على اللقب.

وأجرى نجم بوروسيا دورتموند حوارًا خاصًا مع جول قبل مواجهة توتنهام في دوري أبطال أوروبا، وقد بدأ حديثه قائلًا عن المقارنة بين البطولتين "أستطيع الحُكم فقط من خلال وجهة نظر لاعب في البوندسليجا، إذ لم ألعب إلا في ألمانيا حتى الآن".

"كمشاهد للبطولة من الخارج، أقول أن البريميرليج دوري جذاب للغاية. هناك 5-6 أو حتى 7 فرق كبيرة في إنجلترا، ولا يمكنك أن تعلم أبدًا من الذي سيفوز باللقب في النهاية. إنه مثير للغاية".

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أضاف حول مواجهة السبيرز "توتنهام فريق قوي جدًا ولديه مشروع عظيم، ماوريتسيو بوتشيتينو موجود معهم منذ وقت طويل ولديهم لاعبين أصحاب جودة عالية ولهم فترة طويلة مع الفريق كذلك. لعبنا ضدهم في دور المجموعات من دوري الأبطال خلال الموسم الماضي وقد خسرنا المباراتين. نحن ندرك أهمية المباراة بالنسبة لنا وكذلك مدى قوتهم. ستكون بالتأكيد مباراة مثيرة."

وعن غياب ماركو رويس عن دورتموند وهاري كين وديلي آلي عن السبيرز، قال صاحب الـ26 عامًا "كين يُضيف الكثير من الجودة للفريق، وهو مهم جدًا لهم بالطبع. أعرف أن تلك المباريات تُحسم تاريخيًا بتفاصيل صغيرة".

"إصاباتهم قد تمنحنا أفضلية بسيطة، لكنها تبقى مواجهة صعبة. نريد الحفاظ على وضعنا البدني والصحي جيدًا حتى نواجههم بأفضل فريق لدينا، هذا سيكون حاسمًا. رويس يُضيف الكثير من الجودة لفريقنا أيضًا، وقد حمل شارة القيادة في الصيف، وهو يؤدي دور القائد بامتياز وروعة، فالأمر لا يتعلق فقط بما يفعله داخل الملعب، بل خارجه أيضًا".

"هو يرى الأشياء ويُعالجها جيدًا ويُساعدنا على صعيد العقلية، بحيث يُوضح لنا ما المهم وما هو غير المهم. أداؤه على الملعب يجعل الأمور أسهل لنا".

أخيرًا قال اللاعب الألماني عن كريستيان إيريكسين نجم توتنهام الذي سبق وأن قارنه الإعلام به "تستطيع أن تُقارن بيننا. الأماكن التي يتواجد فيها على الملعب، طريقة لعبه، المساحات التي يراها والأهداف التي يُسجلها .. هو لاعب مهم جدًا لتوتنهام".

"الواضح جدًا كذلك هو ثبات مستواه واستمراره في تقديم هذا الأداء الممتاز. أستطيع أن ألحظ جيدًا سبب نجاحه، وأعتقد أن أسلوب لعبه مشابه لأسلوب لعبي".