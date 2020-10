بيتزا طائرة ولكمات متبادلة .. الذكرى الـ 15 لكسر مانشستر يونايتد سلسلة لا هزيمة آرسنال

ما هي نوعية الذكريات التي يمكن لنجوم كرة القدم أن يتحدثوا عنها في مسيرتهم؟ الانتصار بمباراة صعبة في ظروف مثيرة؟ أو تحقيق لقب استعصى على فريقهم؟ ربما تسجيلهم لأحد الأهداف في الوقت القاتل أليس كذلك؟

لو قال لك أحدهم أن الذكرى التي شغلت بال الملايين في كرة القدم لسنوات لم تكن لأيًا من تلك الأحداث، بل لقطة بيتزا وجدها السير أليكس فيرجسون على وجهه داخل نفق ملعب أولد ترافورد ماذا سيكون رد فعلك؟

تتمم اليوم الذكرى الـ 15 لمباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي، تلك التي فقد فيها المدفعجية رقمهم الخاص بسلسلة اللا هزيمة بالبطولة على ملعب أولد ترافورد.

الذكرى بدأت شرارة العداوة في علاقة السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد في ذلك الوقت وأرسين فينجر المدير الفني لآرسنال في تلك الفترة وشهدت أحداثًا مثيرة للغاية يستمر أبطالها في روايتها حتى يومنا هذا.

العداوة التي بدأت في وقتها لم تتوقف حتى 2009 عندما دعى فينجر فيرجسون وطاقمه لمكتبه على هامش لقاء الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وكان آرسنال قد وصل للمباراة رقم 49 دون هزيمة في الدوري الإنجليزي، وعلى وشك تحقيق نفس الإنجاز للمباراة الـ 50 على التوالي.

كسر مانشستر يونايتد شوكة آرسنال في ذلك اليوم وحقق الفوز بهدفين نظيفين لكن النتيجة لم تعجب المدرب الفرنسي آرسين فينجر.

قال فينجر عقب اللقاء: "مايك ريلي الحكم لم يكن في أفضل أيامه، وكان يجب أن يغادر ريو فيرديناند الملعب بعد 20 دقيقة فقط".

وأضاف: "الخسارة بعد تلك السلسلة من اللا هزيمة صعبة للغاية، بالأخص في تلك الظروف الغير مقبولة".

"انتهت المباراة وتوجهت للممر ووجدت فينجر يعنف رود فان نيستلروي فذهبت له فورًا وأخبرته أن يترك فريقي في حاله"، هذا ما كتبه فيرجسون بكتاب سيرته الذاتية بعدها بسنوات.

وأضاف: "ظهر الأمر كأن فينجر قد جن جنونه من الهزيمة، وكأن نتيجة المباراة قامت بالعبث قليلًا بعقله، وأول شيء أتذكره بعد كلماتي له أنني وجدت شريحة بيتزا ملتصقة بوجهي".

وجود البيتزا في ملاعب كرة القدم والأطعمة السريعة في ذلك الوقت كان معتادًا، حيث تعد أحد مصادر الكربوهيدرات التي تغذي النجوم وتمنحهم الطاقة عقب دقائق طويلة من الركض في الملعب.

لكن فيرجسون لم يعرف قط ولم يتأكد من الذي ألقى تلك الشريحة عليه طوال سنوات وقال: "البعض قال لي أن فابريجاس هو من قام بذلك".

مارتن كيون نجم آرسنال خرج بشكل علني وقال: "اللاعب الذي قام بذلك كان إسبانيًا، وكان يملك أسلوبه الخاص مع كرة القدم، حتى عندما ألقى بالبيتزا في وجه فيرجسون كانت طريقته مميزة".

فابريجاس وجد نفسه محاصرًا في أحد البرامج التلفزيونية بالعام الماضي عندما تم سؤاله عن الواقعة، وفي النهاية اعترف بذنبه بعد ضغط المذيع.

Cesc Fabregas in the Premier League:



🗣️350 appearances

⚽50 goals

🅰️111 assists



And the only person who has thrown pizza at Sir Alex Ferguson 🤣🍕 pic.twitter.com/CKCGvheYmx