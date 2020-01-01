أوزيل يغطّي مباراة آرسنال على تويتر وأرتيتا يعلق

الأزمة بين آرسنال وأوزيل يبدو أنها لن تنتهي

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال إنه سعيد لسماع أن مسعود أوزيل كان يدعم الفريق من بعيد خلال فوزه 2-1 على رابيد فيينا يوم الخميس.

وكان اليوم إنجليزيًا بامتياز في الدوري الأوروبي، فبعد فوز آرسنال حقق توتنهام انتصارًا على لاسك بثلاثية نظيفة ليبدأ رجال مورينيو رحلتهم نحو التتويج باللقب.

وخلال المباراة قام مسعود أوزيل بتغطية على حسابه الرسمي على تويتر وبعدها أجرى استفتاء حول اللاعب الأفضل بين صفوف لاعبي آرسنال.

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— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 22, 2020

وأتت تغطية أوزيل عبر تويتر تزامنًا مع التغطية التي يقوم بها الحساب الرسمي للنادي أثناء المباريات ليثير الجدل على خلفية مستجدات ما حدث معه من قبل النادي.

وحول ذلك، قال ميكيل أرتيتا إنه سعيد لمعرفة اهتمام مسعود أوزيل بمتابعة المباراة ويدعم آرسنال من بعيد خلال فوزه أولى مبارياته في الدوري الأوروبي.

ولم يسافر أوزيل مع زملائه في فريق آرسنال من أجل خوض المباراة لأن أرتيتا استبعده من قائمتي الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

يذكر أن مسعود أوزيل قد رد على استبعاده من قائمة الدوري الإنجليزي برسالة عبر تويتر يؤكد فيها أن الولاء الذي قدمه لآرسنال لم يتم تقديره في النهاية.