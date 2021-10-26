"بيتروس هو السبب فيما فعله البليهي أمام النصر"

البليهي خطف إعجاب الجمهور الهلالي وأثار الكثير من الجدل

مازالت لقطة علي البليهي مدافع الهلال عقب الفوز على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا تُثير الجدل في الإعلام السعودي، إذ يتحدث النقاد الرياضيون والإعلاميون عن أسبابها وتبعاتها وآثارها.

الهلال كان قد هزم النصر بهدفين مقابل هدف واحد وأنهى حلمه بالفوز بدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، وقد احتفل اللاعبون جميعًا لكن احتفال المدافع السعودي كان مختلفًا، وقد فسره الناقد الرياضي سامي مؤمن بطريقة مختلفة كذلك.

ماذا فعل البليهي عقب فوز الهلال على النصر؟

المدافع السعودي الذي لعب مباراة جيدة جدًا أشعل الأحداث عقب صافرة النهاية بدخوله في مشادة كلامية مع عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين اللاعبين وتدخل من حسين عبد الغني المدير التنفيذي للعالمي.

البليهي وبعد فض تلك الاشتباكات لم يصمت، بل واصل احتفاله الصاخب بالفوز الثمين، وذلك بغرس علم أزرق في وسط ملعب مرسول بارك في رسالة مفادها "تم احتلال الملعب النصراوي من القوات الهلالية".

هذا التصرف أثار جدلًا واسعًا في تويتر، إذ احتفلت به جماهير الهلال كثيرًا ورأته اللقطة الأجمل والخالدة في الانتصار المهم، فيما شن إعلاميون نصراويون حملة كبيرة ضد اللاعب وطالبوا بإيقافه متهمين إياه بسوء السلوك.

ما هي علاقة بيتروس بما فعله البليهي؟

الناقد الرياضي سامي مؤمن وخلال نقاش ساخن عن لقطة البليهي في حلقة الأمس من برنامج الحصاد الرياضي رأى أن ما فعله مدافع الهلال كان رد فعل لتغني حساب النصر الرسمي على تويتر بما فعله معه بيتروس في مباراة الفريقين ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين.

تويتر النصر كان قد نشر كاريكاتير للقطة بيتروس مع البليهي، والتي يُشير فيها الأول للثاني بالصمت، وقد أحدث جدلًا كبيرًا ما بين غضب الهلاليين واحتفال النصراويين به وتداوله بشكل هائل.

مؤمن قال أن البليهي دخل اللقاء محتقنًا ومستفزًا من تلك الصورة، وأن ما فعله كان رد فعل لها، مع إقراره بخطأ رد الفعل هذا.

إذ قال "ما فعله حساب النصر من نشر كاريكاتير للقطة بيتروس مع البليهي كان خطأ، وما فعله مدافع الهلال في الملعب كان رد فعل لذلك الكاريكاتير وهو أيضًا خطأ".

تابع "الجمهور النصراوي تداول الصورة كثيرًا وسخروا من البليهي، وهو ما تسبب في شعور اللاعب بالاحتقان، ولذا فعل ما فعله ويبقى تصرفًا خاطئًا، كان عليه الاحتفال مع زملائه بعد الفوز وانتهى الأمر".

أتم "لكني ضد من يقول أن الأمر مخطط له من لاعبي الهلال، ولو كان كذلك لم تم اختيار البليهي ليغرس العلم؟ لا أراه سوى تصرف فردي من اللاعب كرد فعل على كاريكاتير بيتروس".

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