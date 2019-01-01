بيبي يُنقذ آرسنال من فخ جيمارياش بركلتين حرتين عالميتين

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اقتنص آرسنال فوزًا صعبًا من فريق فيتوريا جيمارياش البرتغالي، بعدما انتهت المباراة بينهما بفوز الجانرز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الإمارات في لندن ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

الفريق البرتغالي فاجأ آرسنال في الدقيقة الثامنة وتقدم في النتيجة من خلال ماركوس إدواردس، قبل أن يتمكن جابريل مارتينلي من إدراك التعادل في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

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ثم عاد جيمارياش وتقدم ثانية من خلال برونو دوارتي في الدقيقة 36، وتعسف آرسنال كثيرًا وأضاع العديد من الفرص، قبل أن يتمكن البديل نيكولاس بيبي من تعديل النتيجة من تنفيذ رائع لركلة حرة في الدقيقة 80.

واستمرت محاولت آرسنال لتحقيق الانتصار في آخر 10 دقائق ولكنها اصطدمت بقوة دفاعات الفريق البرتغالي، حتى احتسب حكم المباراة ركلة حرة أخرى لآرسنال من على حدود منطقة الجزاء، ليُنفذها بيبي وينقذ آرسنال بهدف الانتصار والهدف الثاني له بنفس الطريقة.

وعلى الجهة الأخرى، حقق آينتراخت فرانكفورت فوزًا هامًا على ضيفه ستاندر ليج البلجيكي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت لحساب نفس المجموعة على ملعب كوميرتس بنك آرينا.

فوز آرسنال وفرانكفورت جعل الفريق اللندني يتربع على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه الفريق الألماني بـ6 نقاط، ثم ستاندر ليج بـ 3 نقاط ويتذيل جيمارياش ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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ولحساب المجموعة الأولى، حقق إشبيلية فوزًا سهلًا على ضيفه إف 91 دوديلانج بثلاثية نظيفة، فيما تعادل أبويل نيقوسا مع كارباكا إغدام الأذربيجاني، ليتصدر إشبيلية المجموعة بـ9 نقاط ومن خلفه الفريق الأذربيجاني بـ 4 نقاط.

وفي المجموعة الخامسة حوّل سيلتيك تأخره أمام لاتسيو لانتصار غالٍ بهدفين مقابل هدف، بينما انتصر بازل على خيتافي لحساب المجموعة الثالثة بهدف نظيف من توقيع فابيان فراي.