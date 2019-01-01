نيمار يتجاهل المدير الرياضي لباريس سان جيرمان

تطور جديد في اشتعال الأزمة بين نيمار والمدير الرياضي لباريس

تعمد نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، تجاهل المدير الرياضي لبطل الدوري الفرنسي، ليوناردو، في معسكر الفريق بالصين قبل مباراة السوبر.

التقارير الصحفية أكدت وجود خلاف بين اللاعب والمدير الرياضي الجديد بسبب رغبة صاحب الـ 27 عامًا في العودة لبرشلونة.

ونشر "راديو مونت كارلو" الفرنسي مقطعًا للفيديو يظهر تواجد ليوناردو في معسكر باريس سان جيرمان في الصين وحضوره التدريبات.

وحرص المدير الرياضي على تحية جميع لاعبي الفريق إلا أنّ نيمار تجاهله وذهب للحصول على قاروة ماء دون مصافحته.

برشلونة ويوفنتوس يتنافسان على التعاقد مع نيمار خلال الصيف الجاري بعد أزمة اللاعب مع الفريق الفرنسي.

وكان اللاعب قد عاد متأخرًا للتدريبات ولم يشارك في مباريات الفريق قبل السفر إلى الصين.

جدير بالذكر أن نيمار خرج من قائمة لقاء السوبر الفرنسي ضد رين والذي ينطلق في الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.