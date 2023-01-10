بيان ريال مدريد لدعم زيدان .. بين الرسائل المبطنة والدعم غير المشروط!

بيان الدعم الذي نشره ريال مدريد لمساندة زين الدين زيدان يحمل في جوانبه الكثير من المعاني المبطنة.

جاء البيان المفاجئ الذي أصدره نادي ريال مدريد الإسباني يوم الإثنين لدعم الفرنسي زين الدين زيدان لاعب ومدرب الفريق السابق ليثير الكثير من التساؤلات.

ريال مدريد قرر الوقوف في وجه نويل لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي أساء إلى زيدان بتصريحات غير متوقعة، طالت أيضًا كريم بنزيما نجم النادي الملكي.

لكن، وفي مفاجأة لم تكن في الحسبان، أصدر ريال مدريد بيانًا مطولًا للرد على إساءة رئيس الاتحاد الفرنسي بحق زيدان في المقام الأول ثم دعمًا لكريم بنزيما القائد الحالي للكتيبة البيضاء.

وفي الغالب، ينأى ريال مدريد بنفسه عن مثل تلك الحالات الجدلية، ويفضل النادي الصمت تمامًا حين تظهر إلى السطح، لكن ما حدث مع زيدان كان جديدًا على فريق العاصمة الإسبانية.

فتش عن بيريز!

من المعروف أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يملك علاقة أكثر من رائعة مع زيدان منذ نقله إلى صفوف النادي الملكي من يوفنتوس الإيطالي في صيف 2001، وجعله حينها أغلى لاعب في التاريخ.

علاقة زيدان وبيريز امتدت بشكل مميز بعد اعتزال "زيزو" حيث عمل مستشارًا لرئيس ريال مدريد، قبل أن يتولى عدة مناصب إدارية داخل النادي الملكي.

لكن النقلة الأكبر مهمة المدرب المساعد للإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2013-14، ثم مهمة تدريب فريق ريال مدريد "كاستيا" منذ 2014 وحتى 2016.

زيدان بعدها انتقل لتدريب الفريق الأول في أكتوبر 2016، وحقق العديد من النجاحات، والباقي من التاريخ.

علاقة زيدان وبيريز مميزة بحق، لكنها تضررت خلال ولاية زيدان الثانية في تدريب ريال مدريد بين 2019 وحتى مايو 2021.

الضرر حدث بسبب سياسة الانتقالات التي يسيطر عليها بيريز بشكل كامل، وتجاهل رغبات زيدان في سوق الانتقالات.

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وربما يأتي بيان الدعم في صورة تقديم تنازل من بيريز لمحاولة رأب الصدع وإزالة جبل الثلج الذي بدأ يتكون مع زيدان.

اقتراب الولاية الثالثة

النظرية الأقرب في ذلك البيان المثير للجدل، تتمثل في أن ريال مدريد، أو بيريز تحديدًا، يرغب في عودة زيدان مرة ثالثة لتدريب ريال مدريد.

تلك النظرية تعززها التقارير التي خرجت في الساعات القليلة الماضية، والتي تؤكد أن ريال مدريد سيقيل أنشيلوتي بنهاية الموسم الحالي إذا فشل في تحقيق أي لقب، وهو ما يحدث بشكل مستمر في النادي الملكي.

دعم غير مشروط

لكن وبنظرة مختلفة، يمكن أن يكون ذلك البيان مجرد محاولة لتقديم دعم غير مشروط من ريال مدريد إلى زيدان، خاصة وأن الفرنسي لم يبخل بنقطة عرق على النادي سواء كان لاعبًا أو مدربًا.

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ربما يكون البيان مجرد مبادرة من ريال مدريد لتأكيد أنه يدعم أساطيره في كل وقت، رغم أن ذلك لا يحدث دائمًا.

لكن من المؤكد أن الدعم الذي قدمه ريال مدريد إلى زيدان يؤكد أن الفرنسي له مكانة خاصة للغاية ولا يمكن أن تتزعزع في أروقة "سانتياجو برنابيو".