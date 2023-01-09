بعد نهاية حلمه بتدريب فرنسا.. زيدان يقترب من العودة لريال مدريد!

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين أن زين الدين زيدان، يقترب من العودة لريال مدريد وجميع الأبواب مفتوحة له عندما يريد العودة.
وسيبحث فلورنتينو بيريز، رئيس النادي عن أي وظيفة لإعادته إلى جانبه بعد انجازاته الكبيرة مع الفريق سابقًا.
ووفقًا لصحيفة سبورت، فإن أنشيلوتي إذا لم يفز بأي شيء هذا الموسم فلن يستمر بالسنة المتبقية من عقده وسيترشح زيزو باعتباره المرشح المفضل لدى الرئيس للعودة لتدريب الفريق الملكي.
ومنذ رحيل زيدان عن ريال مدريد وانتظر بصبر تولي قيادة منتخب فرنسا خلف ديدييه ديشان ولكن حلمه تبخر بعد تجديد المدرب عقده حتى عام 2026.
وترك زيدان فريق ريال مدريد في مايو 2021، وقرر الحصول على راحة ولم يدرب أي فريق ويريد العودة مجددًا للتدريب الآن.
ورفض المدير الفني السابق للريال عروض من أندية مهمة مثل باريس سان جيرمان، من أجل رغبته في تدريب منتخب فرنسا وبعد نهاية حلمه يعتبر العودة للريال متوقعة.
اختيارات المحررين
- ميسي ليس الأول .. نجوم حققوا ثلاثية دوري الأبطال وكأس العالم والكرة الذهبية
- سباق الأفضل في خليجي 25 | صراع سعودي قطري على الصدارة
- سباق الأفضل في الدوري السعودي | تاليسكا للصدارة وتقدم كبير للمعيوف
- موعد مباراة باريس ضد نجوم الهلال والنصر في موسم الرياض
- أسعار تذاكر مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض