بيانيتش يكشف موقفه من الرحيل عن يوفنتوس

تعرف على تصريحات ميراليم بيانيتش حول مستقبله في يوفنتوس

كشف ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس، عن موقفه من الرحيل عن صفوف بطل الدوري الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية في ظل اهتمام ريال مدريد بضمه.

بيانيتش شارك مع البوسنة في الهزيمة من إيطاليا بهدفين لهدف بالتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

وقال بيانيتش في تصريحات عقب مباراة إيطاليا: "أنا سعيد في يوفنتوس، أعتقد أن كل منا يحب الآخر".

وتابع: "أنا هاديء للغاية ولديّ عقد يمتد لأربعة مواسم مع السيدة العجوز ولا داعي للقلق".

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والسبب 👇 pic.twitter.com/jKbdhHR4iK — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

واختتم: "الأمور تسير على ما يرام في تورينو وتربطني علاقة طيبة مع الجمهور والإدارة ولا أفكر مطلقًا في الرحيل عن الفريق".

جدير بالذكر أنّ 4 أهداف خلال 44 مباراة لعبها الموسم المنصرم مع يوفنتوس محققًا بطولتي الدوري والسوبر الإيطالي.