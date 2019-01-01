ويجدد الاهتمام بضمه

يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان مصمم للغاية على ضم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، حيث أشارت أخر التقارير إلى أنه جدد اهتمامه بضمه.

وطبقاً لمصادر فرانس فوتبول فأن زيدان مصر على التعاقد مع ماني، خاصةً وأن بعض التقارير كانت قد أشارت إلى أنه طلب من بيريز ضمه عقب نهائي كييف في الصيف الماضي بسبب إعجابه الشديد به.