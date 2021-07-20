بيانيتش يكشف خطته للـ"هروب" من برشلونة

بيانيتش يخطط للهروب من سجن مقاعد بدلاء برشلونة

كشف اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش عن خطته بشأن الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني في صيف الانتقالات الحالي.

خلال الموسم الماضي، عانى بيانيتش داخل صفوف برشلونة حيث فقد كل الفرص للمشاركة في التشكيل الأساسي للمدرب رونالد كومان.

ما هي خطة بيانيتش للرحيل عن نادي برشلونة؟

وفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن بيانيتش بات منفتحًا الآن على فكرة خفض راتبه، من أجل الرحيل عن صفوف نادي برشلونة.

وكشفت أن اللاعب يرحب بالعودة من جديد إلى صفوف يوفنتوس في ظل وجود اهتمام من النادي الإيطالي.

موقف يوفنتوس من عودة بيانيتش؟

في الأيام الماضية، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن رغبة ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس في إعادة ميراليم بيانيتش إلى الفريق طالما أن اللاعب لن يتمسك براتبه الحالي (8 ملايين يورو).

وأوضحت أن مسئولي السيدة العجوز يفضلون حسم صفقة مانويل لوكاتيلي، لاعب وسط ساسولو، أولًا قبل التوجه للتعاقد مع بيانيتش.

موقف برشلونة من رحيل اللاعب؟

يعتبر بيانيتش واحد من تلك الأسماء الذين تم استدعاؤهم لمغادرة برشلونة هذا الصيف من أجل تقليل كتلة رواتب، ومن أجل ذلك فقد وافق برشلونة بالفعل على رحيل اللاعب مجانًا وفسخ التعاقد بالاتفاق بين الطرفين.

وكان بيانيتش قد انتقل من يوفنتوس إلى برشلونة الصيف الماضي في صفقة تبادلية على إثرها رحل أرثر ميلو من النادي الكتالوني إلى البيانكونيري.

وشارك اللاعب البوسني في 30 مباراة خلال الموسم الماضي ويرتبط بتعاقد مع برشلونة حتى صيف 2024.

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