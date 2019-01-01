بيانيتش: على يوفنتوس حسم المباريات مبكرًا

ميراليم بيانيتش نجم وسط ملعب يوفنتوس سعيد بالفوز على بولونيا ويؤكد على ضرورة حسم اللقاءات بشكل مبكر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط ملعب يوفنتوس على ضرورة حسم فريقه للمباريات بشكل مبكر في الفترة المقبلة لتجنب السيناريوهات الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب مباراة بولونيا وأكد خلالها على سعادته بالفوز الصعب بالرغم من المشاكل التي وقع فيها الفريق.

وقال بيانيتش: "علمنا قبل المباراة أن تلك المواجهة ستكون صعبة للغاية لقد شاهدنا مباريات بولونيا السابقة وهم لديهم تنظيم رائع وتسببوا لنا بالكثير من المشاكل، لكنني أعتقد أننا كنا نستحق تحقيق الفوز".

قميص خاص لرونالدو بمناسبة الـ 700 هدفًا

وأضاف: "ربما كان علينا أن نتحرك بشكل أفضل لنصنع المساحات خلف وسط ملعبهم، لكن سوريانو ظل يراقبني عن كثب والمساحات بدأت في الظهور عندما نال التعب منهم".

وأكمل: "نحن نلعب بشكل مذهل بتلك التشكيلة الجديدة مع المدرب والفريق يستمتع بكرة القدم التي يقدمها لكن علينا أن نبدأ في قتل المباريات في وقت مبكر أكثر حتى لا نتعرض لكل ذلك الضغط في النهاية".

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد حقق الفوز بشق الأنفس مساء اليوم على نظيره بولونيا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.