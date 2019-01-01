قميص خاص لرونالدو بمناسبة الـ 700 هدفًا

يوفنتوس يحتفل مع رونالدو بأهدافه الـ 700 بطريقة خاصة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

احتفل يوفنتوس رفقة كرستيانو رونالدو بالرقم القياسي الذي وصل له النجم البرتغالي، وذلك بعدما أتم تسجيل 700 هدفًا خلال مسيرته الكروية مع مختلف الأندية التي لعب لها بالإضافة إلى منتخب بلاده.

وسجل كرستيانو رونالدو هدفًا من ركلة جزاء في شباك منتخب أوكرانيا الأسبوع الماضي ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وبهذا وصل رونالدو إلى الهدف رقم 95 بقميص منتخب البرتغالي، ورقم 700 خلال مسيرته الكاملة مع سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وقبل مباراة يوفنتوس أمام بولونيا، احتفل رونالدو رفقة الجماهير بالرقم الذي حققه منتصف الأسبوع الماضي من خلال قميص يحمل اسمه والرقم 700.

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يذكر أن كرستيانو رونالدو قد تخطى حاجز الـ 700 هدفًا بعد مرور أقل من ربع ساعة من مواجهة يوفنتوس أمام بولونيا، حيث سجل الهدف الأول للسيدة العجوز والهدف الـ 701 له.