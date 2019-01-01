بو طيب يبحث عن عرض للرحيل عن الزمالك

بو طيب ابتعد عن التشكيل الأساسي بسبب تراجع مستواه

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، مصير المغربي خالد بو طيب مهاجم الزمالك، خلال الموسم الجديد وإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بو طيب قد ابتعد عن تشكيل الزمالك خلال المباريات الأخيرة لحساب كلًا من مصطفى محمد وعمر السعيد بعد ابتعاد المغربي عن مستواه.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن بو طيب يبحث في الوقت الحالي على عرض للرحيل عن الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وكشفت التقارير أن النية داخل نادي الزمالك تتجه إلى الموافقة على رحيله بسبب ابتعاده عن مستواه وعدم تألقه في هجوم الفريق الأبيض.

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وأشارت التقارير أن بو طيب في الوقت الحالي يبحث عن عرض جديد للرحيل، على الرغم من تأكيد مرتضى منصور أكثر من مرة على استمرار اللاعب.

وكان الزمالك قد تعاقد مع 11 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم الفريق في الموسم الجديد للمنافسة على بطولة إفريقيا والبطولات المحلية.