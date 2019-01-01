تقارير - اتحاد الكرة يستقدم حكام أجانب لمواجهة الزمالك والاتحاد في كأس مصر

الزمالك يسعى لتخطي الاتحاد السكندري للدفاع عن لقب كأس مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، وافق على استقدام طاقم حكام أجانب لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تعيين جمال الغندور رئيسًا للجنة الحكام، خلفًا لسمير محمود عثمان الذي تم إعفائه بعد تولي عمرو الجنايني رئاسة اتحاد الكرة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الاتحاد السكندري أكد على موافقة مسئولي اتحاد الكرة على استقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائي بعد الفوز أمس على مصر للمقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب".

وأكدت التقارير أن الاتحاد السكندري هو من طلب استقدام الحكام الأجانب، لمواجهة الزمالك، ورفضوا مسئولي النادي الساحلي تعيين حكام محلية.

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وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب "برج العرب"، ضمن نصف نهائي كأس مصر حيث يسعى الأبيض للحفاظ على اللقب.