بو طيب جاهز لقيادة هجوم الزمالك أمام نهضة بركان

الزمالك يسعى لانتزاع اللقب من نهضة بركان المغربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي الزمالك عن جاهزية المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق استعدادًا لمواجهة نهضة بركان، في نهائي كأس الكونفدرالية.

ويرغب الزمالك في تحقيق الفوز بفارق هدفين على الفريق المغربي للحصول على البطولة والعودة لمنصات التتويج الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن بو طيب أصبح جاهزًا لخوض لقاء الإياب بعد تعافيه تمامًا من الإصابة التي لحقت به.

وأشارت التقارير أن جروس سيعتمد على بو طيب خاصًة بسبب إيقاف عمر السعيد عن لقاء الإياب بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وتعرض أيضًا حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك للبطاقة الصفراء الثانية مما سيؤدي على غيابه في لقاء الإياب في برج العرب.

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ويعود حازم إمام ظهير أيمن الزمالك وقائد الفريق أمام نهضة بركان من أجل دفع زملائه نحو الفوز وتحقيق البطولة الأحد المقبل.