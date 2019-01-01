بونوتشي يعود لتحصين دفاعات يوفنتوس ضد أتليتيكو مدريد

أنباء سعيدة للعملاق الإيطالي قبل رحلته إلى ملعب الفريق الإسباني الأسبوع القادم بدوري أبطال أوروبا

عاد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، لتدريبات يوفنتوس مرة أخرى، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي عانى منها مؤخراً.

بونوتشي لم يظهر مع يوفي منذ فوز الفريق على لاتسيو 2/1 في 27 يناير الماضي بسبب إصابة في الكاحل.

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العديد من التقارير الصحفية أكدت أن المدافع المخضرم سيحتاج لما يزيد عن شهر لتماثل الشفاء.

ومع ذلك تواجد اللاعب اليوم الثلاثاء بالتدريبات الجماعية ليوفنتوس رفقة باقي زملائه.

🔝 بهذه الروح دخل الملكي ديربي مدريد وبهذه الروح أيضًا يغادر لـ أمستردام للدفاع عن لقبه 👑🏆



( 🎥 : IG\Realmadrid) pic.twitter.com/4xeaRVkJCd — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

وهو ما يمنح المدرب ماسيمليانو أليجري دفعة قوية، قبل المباراة الهامة ضد أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم.

إمكانية عودة بونوتشي أمام فروسينوني بالدوري الجمعة القادم تبدو صعبة، حيث من غير المرجح أن يجازف أليجري به على حساب مباراة أتليتيكو.

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المؤشرات جميعها تبدو إيجابية بظهور صاحب الـ31 عاماً على ملعب واندا ميتروبوليانو كأساسي ضد أتليتيكو.

وشارك بونوتشي في 24 مباراة مع يوفنتوس بجميع البطولات هذا الموسم، نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد.