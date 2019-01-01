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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

بونوتشي عن انتقاله لميلان: كنت مشوشًا

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بونوتشي يتحدث عن سبب انتقاله من يوفنتوس إلى ميلان

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال النجم الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع نادي يوفنتوس إن الأمور لم تكن واضحة بالنسبة له حين انتقل إلى ميلان.

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وكان بونوتشي قد انتقل من يوفنتوس إلى ميلان عقب نهاية موسم 2017 الذي خسر فيه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وقضى بونوتشي موسمًا واحدًا مع الروسونيري، قبل أن يعود لصفوف السيدة العجوز خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

وحول انتقاله إلى ميلان قال بونوتشي: لم أفكر طويلًا بشأن هذه الخطوة ولم أدرسها بالشكل الكافي قبل اتخاذها"

وأضاف: "كنت مشوشًا بشكل كبير بسبب الأزمة التي حدثت بيني وبين مدربي حينها، كان عليَ الاختيار سريعًا"

وتابع: "لقد كان مشروع ميلان يبدأ وتواصلوا معي حينها، أحببت التجربة الجديدة ولكن الأمر كان سببه الرئيسي خلافي مع أليجري"

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يذكر أن بونوتشي كان قد عاد إلى يوفنتوس الصيف الماضي ضمن صفقة ثلاثية رحل فيها هيجوايين إلى ميلان على سبيل الإعارة ومعه كالدارا.  

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