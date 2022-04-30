قام المهاجم الجزائري بغداد بونجاح بتوجيه صدمة إلى جماهير النصر والاتحاد، بعد الأنباء التي انتشرت حول إمكانية انتقاله لأي منهما الموسم القادم.

وظهرت بعض التقارير الصحفية الفترة الأخيرة، تؤكد اهتمام الثنائي السعودي بالتعاقد مع مهاجم السد القطري لتدعيم صفوفهما.

واشتعلت الأمور بعد انتقاد صاحب الـ30 سنة للإسباني خافي جارسيا مدرب السد، عقب خروج الفريق من دوري أبطال آسيا.

ومع ذلك انتشر مقطع فيديو متداول لبونجاح خلال أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وهو يعلق على شائعات رحيله عن السد.

وقال الجزائري:"أنتقل للدوري السعودي؟ والله لا أعرف أي شيء حتى الآن".

🗣️ خافي جراسيا : البطولة كانت درس للجميع وعلينا أن نستفيد من الاخطاء التي حدثت.#السد #قطر



📄 https://t.co/TrI0xSFSTk pic.twitter.com/pfX5dplfbu — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 27, 2022

وعندما سئل عن نادي الهلال السعودي أجاب:"الهلال فريق كبير بكل تأكيد".

يذكر أن بونجاح شارك في 22 مباراة مع السد هذا الموسم بكل البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 14 هدفًا وصناعة 5 أهداف.

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