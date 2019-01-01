بعدما رفض لاعبوه اللعب، إلغاء مباراة بولتون ضد برينتفورد في التشامبيونشيب

لاعبو بولتون يرفضون اللعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قررت رابطة الدوري الإنجليزي إلغاء مباراة بولتون ضد برينتفورد بعدما رفض لاعبو الفريق الأول اللعب لتأخر رواتبهم ومستحقاتهم المالية.

وكان لاعبو بولتون قد أعلنوا أمس رفضهم لعب آخر مباراتين في الموسم نتيجة عدم حصولهم على رواتبهم والأزمة المالية التي يمر بها النادي وتعثر محاولات بيعه لمالك واتفورد السابق لاورينس باسيني.

لاعبو بولتون يهددون بمقاطعة المباريات بسبب تأخر الرواتب

وأعلنت ربطة الدوري الإنجليزي في بيان لها ظهر على الموقع الرسمي إلغاء المباراة وإحالة بولتون للجنة تأديبية مستقلة متهمة إياه بسوء السلوك وواصفة تطور الأحداث بالمخيب للآمال.

يُذكر أن بولتون ضمن رسميًا هبوطه لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي عقب خسارته أمام أستون فيلا، فيما يتواجد برينتفورد في المركز الـ15.