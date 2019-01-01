لاعبو بولتون يهددون بمقاطعة المباريات بسبب تأخر الرواتب

الفريق هبط لدوري الدرجة الثانية بالفعل

هدد لاعبو نادي بولتون الإنجليزي، بعدم خوض المباريات المتبقية من دوري الدرجة الأولى بسبب المستحقات المتأخرة لهم منذ شهر مارس.

بولتون هبط بالفعل إلى دوري الدرجة الثانية، بعد سلسلة من النتائج المحبطة هذا الموسم، لتتواصل آماله في التحطم للعودة للدوري الإنجليزي في أي وقت قريب.

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الفريق لازال أمامه مباراتين قبل نهاية الموسم قبل كل من برينتفورد ونوتينجهام فورست.

لاعبو بولتون أصدروا بياناً رسمياً يؤكدون فيه رفضهم خوض المباراة، وأشاروا لمحاولة كين أندرسون رئيس النادي لبيعه إلى لاورينس باسيني مالك واتفورد السابق.

وقالوا في بياتهم:"قمنا بتوثيق جميع الأزمات المالية التي نمر بها مع النادي بداية من اللاعبين والجهاز الفني بأجور شهر مارس".

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وأضافوا:"قررنا الاستمرار في التدريبات والالتزام في الأوقات الصعبة، واعتقدنا وقتها أن عملية بيع النادي ستسفر عن حل ولكن الوضع يزداد صعوبة".

وفي نهاية البيان قرر لاعبو بولتون عدم خوض آخر مباراتين من الموسم، في حالة عدم حصولهم على رواتبهم، مبررين ذلك بالتعرض لمصاعب مالية شديدة على الجانب الشخصي.