بوكا جونيورز يصدم النصر السعودي بشأن الصفقة المنتظرة

صدمة في النصر بسبب رد بوكا جونيورز

كشفت تقارير صحفية، عن رد نادي بوكا جونيورز على نادي النصر السعودي، بعد العرض المقدم للحصول على المدافع ليساندرو لوبيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي النصر يبحث عن تدعيم دفاعه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

ما هي تفاصيل العرض الذي تقدم به النصر لضم ليساندرو لوبيز؟

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نادي النصر قد تقدم بعرض للحصول على خدمات لوبيز لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل مليون دولار، وهو ما رفضه نادي بوكا جونيورز، حيث تمسك ببيع اللاعب نهائيًا.

وتحركت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، تقدمت بعرض جديد لضم ليساندرو نهائيًا لمدة موسمين، مقابل 2 مليون دولار بداية من الموسم المقبل.

ما هو رد مسؤولي بوكا جونيورز على النصر؟

وأشارت صحيفة "ديبو" الأرجنتينية على أن إدارة بوكا جونيورز رفضت عرضًا من نادي النصر، من أجل شراء لوبيز مقابل 2 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أن بوكا جونيورز لم يغلق باب المفاوضات مع النصر، بل ينتظر عرضًا ثالثًا بقيمة أعلى من العرض الثاني الذي تم رفضه مؤخرًا.

ما هو موقف ليساندرو لوبيز من عرض نادي النصر؟

وأكدت الصحيفة على أن ليساندرو لوبيز لديه الرغبة في الرحيل عن بوكا جونيورز خلال الوقت الحالي، وخوض تجربة احترافية جديدة خارج الدوري الأرجنتيني.

لوبيز يريد الرحيل عن بوكا جونيورز، بعدما تأكد أن إدارة ناديه ترغب في تسويقه والاستفادة ماديًا منه، في اقتراب انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي.

من هو ليساندرو لوبيز؟

ويعد لوبيز واحدًا من أبرز المدافعين بالأرجنتين خلال السنوات الماضية، حيث كانت له تجربة احترافية في أوروبا، قبل العودة إلى نادي بوكا جونيورز في يناير 2020.

اللاعب الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، سبق له ولعب بأندية بنفيكا البرتغالي وخيتافي الإسباني، وإنتير ميلان وجنوى الإيطاليان، قبل العودة إلى الأرجنتين.

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