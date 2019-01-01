بوفون يعلق على احتمالية مقابلة ريال مدريد بالأبطال

القرعة بعد أيام قليلة

علق نجم يوفنتوس جيانلويجي بوفون على قرعة دوري أبطال أوروبا ووجود احتمالية لتكرار المواجهة مع ريال مدريد في دور الستة عشر بعد تصدر السيدة العجوز لمجموعتها، وحلول الملكي ثانياً في مجموعته.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين قبل موسمين في نفس المسابقة انتهت على وقع انتصار الإسبان 3-0 ذهاباً، ولكن يوفنتوس رد إياباً 3-1، وعبر الملكي لنصف النهائي.

وشهدت المباراة طرد بوفون في الدقائق الأخيرة بسبب اشتباكه مع حكم اللقاء بخصوص ركلة الجزاء المحتسبة والتي سجل منها كريستيانو رونالدو هدف العبور.

وقال بوفون مع "توتوسبورت": "ريال مدريد مجدداً؟ الأمر بيد الله لتحديد الخصم المقبل، لنرى ما سيحدث، مواجهتهم دائماً أمر يجلب الفخر لأنني أحترم ماضيهم وما يملكون من لاعبين".

وأضاف: "نحن كمجموعة يجب أن نعمل لبلوغ الأهداف المطلوبة ونتعلم كيف نعاني سوياً لتحقيق ذلك، في ألمانيا مثلاً أمام ليفركوزن رونالدو وهيجواين دافعا وارتدا للخلف".

واستمر المخضرم: "رونالدو بطل، أتحدث معه دوماً، عندما تراه يفعل بعض الأشياء الخاصة في الرابعة والثلاثين يجب أن تذهل، هو قدوة للأصغر سناً".

وختم: "لا يحتاج للاعتذار عن واقعة تركه الملعب بعد التغيير، نحن لاعبون كبار ويكفي ما يقدمه في أرضية الميدان".

رونالدو: أتمنى مقابلة ريال مدريد في نهائي الأبطال

وتقام قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في السادس عشر من ديسمبر الجاري.