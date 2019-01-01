رونالدو: أتمنى مقابلة ريال مدريد في نهائي الأبطال

واحتمالية لقاء مبكر في الدور التالي

تمنى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، أن يواجه فريقه السابق ريال مدريد في المباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس ضمن صدارته مجموعته برصيد 16 نقطة، بينما حل ريال مدريد ثانياً خلف بي إس جي، مما يفتح الباب لاحتمالية مواجهة مبكرة بين الفريقين في الدور المقبل.

وقال البرتغالي مع "سكاي": "ريال مدريد فريق خارج للعادة، أفضل أن أقابله في مرحلة متقدمة من البطولة، والأحسن أن يكون في المباراة النهائية".

وعن إصابته: "أشعر بالتحسن، ما عنيت منه أصبح في الماضي، أربعة أسابيع شعرت بألم بسيط، ولكن الفريق لعب جيداً، خصوصاً في الشوط الثاني اليوم".

وواصل: "تصدرنا المجموعة، الأمور في تحسن بالنسبة لي، اللعب مع هيجواين وديبالا مميز وأتفاهم مع الثنائي، القرار بيد المدرب لإشراك من، ونحن ننتظر".

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وعاد رونالدو للتسجيل هذا الأسبوع بعدما هز شباك لاتسيو في الخسارة بثلاثة أهداف لواحد السبت، ثم سجل في الانتصار الأربعاء على باير ليفركوزن بهدفين نظيفين.

ومر رونالدو بشهر نوفمبر صعب مع البيانكونيري بسبب معاناته من إصابة على مستوى الركبة أبعدته عن هز الشباك.