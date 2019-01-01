بوفون: كنت أتمنى اللعب بجوار رونالدو.. ويوفنتوس لا يفتقدني

بوفون يعترف بأمنيته اللعب بجوار كريستيانو رونالدو وينتظر مواجهة مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب جوانليجي بوفون حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان عن أمنياته باللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الحالي.

ويخوض بوفون البالغ من العمر 40 عامًا موسمه الأول في حديقة الأمراء، بعد قدومه من يوفنتوس في ميركاتو الصيف.

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في نفس الوقت انتقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد إلى يوفنتوس في ميركاتو الصيف.

وعن هذا الأمر قال بوفون: "بالتأكيد كنت أتمنى اللعب بجوار رونالدو، ولكني الآن ألعب بجوار نيمار ومبابي، وهما لديهما نفس الجودة أيضًا، أعتقد أن المنافسة على الكرة الذهبية ستكون منحصرة بينهما طوال العقد القادم".

كما أضاف الحارس الإيطالي: "لا أعتقد أن يوفنتوس يفتقدني، هو نادٍ كبير ويعرف متى يتخذ القرارات".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد رحيل مدربهم جوزية مورينيو قال بوفون: "المواجهة ستكون معقدة بكل تأكيد".

يذكر أن بوفون لم يسبق له أبدًا التتويج بدوري أبطال أوروبا.