أوزيل يحدد موعد عودته للمشاركة مع أرسنال

أشاد النجم الألماني، مسعود أوزيل، صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي، بفوز الفريق برباعية مقابل هدف على حساب فولهام.

وسحق أرسنال فولهام برباعية مقابل هدف بالجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، ليستفيق سريعًا من خسارته المُذلة بخماسية مقابل هدف الأسبوع الماضي أمام ليفربول.

وأكد أوزيل رغبته في العودة بأسرع طريقة ممكنة من أجل دعم زملائه في الفريق، حيث يغيب بسبب إصابة في الركبة.

ونشر لاعب المنتخب الألماني السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بداية إيجابية لعام 2019، تهانئي للجنرز، من الصعب أن لا أكون على أرضية الملعب بسبب الإصابة اليوم، لكنني أريد أن أساعد الفريق بأسرع وقت ممكن مرة أخرى، اتمنى لكم السعادة والصحة والرضا في 2019".

وكان أوزيل قد غاب عن صفوف أرسنال من الأونة الأخيرة بسبب إصابة في الظهر، ثم خرج أوناي إيمري المدير الفني ليؤكد غيابه لاعبه عن ديربي لندن بسبب إصابة ليست بالقوية.

Positive start into 2019 for us!❤ Congrats Gunners!⚽👏🏼 Nevertheless it was hard for me to not being on the pitch due to my injury today. I definitely want to help the team as soon as possible again. Wishing all of you a happy, healthy and satisfying 2019! 💪🏼💥 #YaGunnersYa #M1Ö — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 1, 2019