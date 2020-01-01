بوسكيتس وساؤول يشاركون في حملة لدعم الاقتصاد الإسباني

كورونا يوحد الجميع

انضم اللاعب ساؤول نيجويز إلى زملاءه ألفارو موراتا وعدد أخر من لاعبي الكرة الإسبانية إلى حملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من تأثير فيروس كورونا الجديد.

الكثير من اللاعبين الإسبان تبرعوا للحد من التأثير السلبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب فيروس كورونا.

وقال ساؤول عبر حسابه على "تويتر": "سنمضي قدماً بالاتحاد سنخرج معاً الشركات الصغيرة والمتوسطة هو ضرورة في اقتصادنا كبلد سنتعافى جميعاً بيد بعضنا البعض".

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وأضاف: "علينا أن نقف أمام تلك الأزمة على الجميع من الرياضة والفنون أن يقف بجوار المشاريع الصغيرة والمتوسطة علينا أن نقف بجوار بعضنا لنعبر الأزمة سريعاً".

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وكان فيروس كورونا قد أطلق تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الإسباني بسبب توقف الشركات والمحلات الصغيرة عن العمل خوفاً من انتشار الفيروس.

وتعاني كرة القدم في إسبانيا من نفس التأثير السيء بسبب توقفها بشكل كامل وإيقاف جميع الفعاليات حتى منتصف شهر أبريل المقبل.