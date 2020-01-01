عقوبة صارمة في انتظار يوفيتش بعد كسر الحجر الصحي

هجوم عنيف على الثنائي بسبب عدم الالتزام

تعرض لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، لهجوم عنيف من أنا برنابيتش رئيسة الوزراء الصربية، بسبب كسره للحجر الطبي بسبب فيروس كورونا.

حالة من الشلل التام أصابت معظم الأنشطة الرياضية بمختلف أنحاء العالم، بعد تفشي فيروس كورونا، ليتسبب في إيقاف مختلف المسابقات.

الحجر الصحي أصبح هو الشعار الرئيسي لجميع الأندية في أوروبا، بعد إصابة أكثر من لاعب أبرزهم دانييلي روجاني وكالوم هودسون أودوي وبليز ماتويدي، وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.

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يوفيتش تجاهل ذلك تماماً بعدما عاد إلى صربيا من أجل الاحتفال بعيد ميلاد صديقته، ليصبح في ورطة كبيرة من جميع الجهات.

وقالت برنابيتش في هجوم عنيف على مهاجم ريال:"نمتلك بعض النماذج السيئة من اللاعبين في صربيا، يتلقون رواتب عالية ومع ذلك يتجاهلون نصائح الحجر والعزل الصحي".

ولا يعتبر يوفيتش هو اللاعب الصربي الوحيد الذي كسر حالة العزلة، بل قام أيضاً نيكولا نيكوفيتش لاعب أسكولي الإيطالي بعدم الالتزام.

ماركو أسينسيو لاعب آخر من ريال مدريد سيتعرض لمشكلة كبيرة بالنادي ومن المدرب زين الدين زيدان، لعدم التزامه بالبرنامج التأهيلي له رغم معاناته من إصابة طويلة.

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ويأتي ذلك بعدما شوهد بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتدرب على الكرة بالمنزل، بالرغم من عدم تعافيه بشكل كامل، مما يعرضه للانتكاسة.

ومن المتوقع تعرض الثنائي لعقوبات مشددة خلال الأيام القليلة الماضية، نظراً لحالة الطوارئ التي يعيشها ريال مدريد ومختلف أندية أوروبا خلال فترة التوقف.