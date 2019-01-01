بوجبا يُفضِل يوفنتوس على ريال مدريد

الأهم الآن هو رحيله عن اليونايتد..

كشفت شبكة "توتو سبورت" الإيطالية، عن أن بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، يُفضِل الانتقال إلى يوفنتوس عن التوجه إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، ولكن الأكيد أنه قرر ترك ملعب الأولد ترافورد مع نهاية هذا الموسم.

بوجبا كان قد طلب الرحيل في الصيف المنقضي بحجة البحث عن تحدٍ جديد، غير أن إدارة اليونايتد رفض السماح له بذلك، في الوقت الذي كان ريال مدريد هو أبرز المهتمين بالظفر بخدمات الدولي الفرنسي.

ومؤخرًا انتشرت شائعات عن أن يوفنتوس هو الآخر دخل على خط التفاوض مع لاعبه السابق لإعادته، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير من الصحافة الإيطالية أن كريستيانو رونالدو أبلغ إدارة اليوفي برغبته في تواجد بوجبا داخل البيانكونيري.

لكن الجديد أن الصحيفة الإيطالية أكدت على أن صاحب الـ 27 عامًا يضع يوفنتوس كالخيار الأول له في حالة خروجه من المانيو، إذ يؤمن بأن العودة إلى الأليانز ستاديوم هي أفضل له من الانضمام إلى ريال مدريد في الفترة المقبلة.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك تظل حظوظ الفريق الإسباني قائمة في خطف بوجبا، والذي لن يغلق الباب في وجه الريال حتى وإن كانت الأفضلية واضحة بالنسبة ليوفنتوس حسبما إدّعت الصحيفة الإيطالية.

ريال مدريد سعى بقوة في الصيف الماضي للحصول على بوجبا، حيث يؤمن المدرب زين الدين زيدان بضرورة دعم منتصف الميدان بلاعب من الطراز العالمي، وقد وقع اختياره على مواطنه، ولم يفقد الأمل بعد في جلبه إلى السانتياجو برنابيو.

في الوقت نفسه، فإن تقارير إسبانية قد أشارت إلى أن إدارة ريال تستعد لإغراء نظيرتها في مانشستر يونايتد من خلال تقديم عرض مادي كبير إلى جانب إيسكو من أجل إقناعهم بالتخلي عن بوجبا.

يذكر أن بوجبا قد غادر مانشستر يونايتد في 2011 بصورة مجانية إلى يوفنتوس ليلمع معه ويعود إلى الفريق الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، غير أن لا اللاعب ولا النادي قدما المأمول منهما على مدار الأربع سنوات الماضية.