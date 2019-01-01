ريال مدريد يفتقد خاميس شهرًا للإصابة

تعرف على فترة غياب خاميس رودريجيز عن ريال مدريد

تعرض صانع ألعاب ريال مدريد الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز لإصابة في ركبته اليسرى ليتلقى الفريق الملكي خبرًا سلبيًا جديدًا خلال فترة التوقف الدولي.

وكانت بعض المصادر قد تحدثت عن احتمالية إصابة خاميس بقطع في الرباط الصليبي، ولكن الفحوصات الطبية أكدت أن الأمور ليست بهذا السوء.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن الفحوصات الطبية أكدت إصابة النجم الكولومبي بالتواء في الرباط الداخلي للركبة اليسرى دون وجود تمزق.

وسيحتاج خاميس للغياب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر، لينضم إلى قائمة الغائبين عن ريال مدريد بسبب الإصابة.

وكان خاميس قد تعرض لإصابة أخرى في الركبة بداية الموسم الحالي غاب على إثرها حوالي شهر، قبل أن يعود ويحجز مكانه في تشكيل زيدان.

وبعد عودته، قدم أداء مميزًا مما جعله أحد أهم لاعبي ريال مدريد في الفترة التي استعاد فيها الفريق الملكي أداءه المتوازن واستفاق من بدايته السيئة.

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يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن صاحب الصدارة برشلونة، ويحتاج إلى الفوز في الكلاسيكو من أجل فض الشراكة.