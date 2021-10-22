بوجبا يتعاون مع أديداس لإنتاج "حذاء نباتي"

بوجبا يتعاون مع أديداس لإطلاق حذاء جديد فريد من نوعه ونباتي بنسبة 100%

أعلنت شركة أديداس للمنتجات الرياضية، وبالتعاون مع بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، إطلاق أول حذاء نباتي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يكون الحذاء متاحًا للبيع على موقع أديداس، بداية من اليوم الجمعة، وفي بعض المتاجر المختارة حول العالم في الأول من نوفمبر القادم.

وبحسب ما ذكرته شبكة سكاي سبورت، فإن بوجبا لعب دورًا كبيرًا في تصميم الحذاء، مع مصممة الأزياء ستيلا مكارتني، في أثناء فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا في العام الماضي.

وقال بوجبا في تصريحات نقلتها شبكة سكاي: "أنا لاعب كرة قدم أولًا وقبل كل شيء، ولكن في نفس الوقت لديّ اهتمام كبير بالموضة وتصميم الأزياء وكنت أرغب في اكتشاف هذا الأمر بشكل أوضح".

وأكمل: "كان هذا العمل في فترة الإغلاق للعام الماضي، كنت أفتقد لعب كرة القدم، وكان من الرائع أن أركز على أمر يجمع حبي للعبة وشغفي بالموضة".

وأضاف: "الأحذية التي قمنا بإطلاقها مع أديداس ستكون جريئة وفريدة من نوعها، أنا لا أطيق الانتظار حتى ارتديها في أرض الملعب".

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ومن جانبها قالت ستيلا مكارتني عن الحذاء: "اجتمعت مع بوجبا في العام الماضي، وعند سماعي بمدى شغفه بالموضة أثار إلهامنا في إنشاء هذا الحذاء الأيقوني".

وتابعت: "كان العمل وإخراج الأفكار مع بوجبا تجربة رائعة، كما أن الحذاء يدمج بشكل مثالي عالم الأزياء وكرة القدم، مع وضع كوكب الأرض في الاعتبار".