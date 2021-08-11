بوجبا سيبقى في يونايتد والسبب ميسي

ميسي يُجبر بوجبا على البقاء في مانشستر يوناتيد لعامٍ آخر

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي بول بوجبا سيبقى في مانشستر يونايتد هذا الموسم وسيرحل عن صفوف الفريق مجانًا الموسم القادم.

وكان قد ارتبط بوجبا بخطوة مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف،

وقد ذكرت تقارير في الفترة الأخيرة أن بوجبا يتواجد على رادار باريس سان جيرمان.

لماذا سيبقى بوجبا في مانشستر هذا العام؟

نشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أنه من غير المرجح أن ينتقل النجم بول بوجبا إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان بعد قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشارت إلى أن المبلغ الكبير الذي سيدفعه الباريسيون لميسي حوالي 35 مليونًا سنويًا يصعب انضمام بوجبا هذا الصيف بعد أن ارتبط اسمه الأيام الماضية بخطوة الانتقال لفريق حديقة الأمراء.

هل هناك مشكلة بين بوجبا ويونايتد؟

أشارت"ديلي ميل" ليلة الثلاثاء إلى أن بوجبا سيكون في خطط أولي جونار سولشاير الأساسية هذا الموسم. ويقال أيضًا أن اللاعب مرتاح للبقاء لموسم آخر في أولد ترافورد.

كما أن يونايتد قد أوقف اهتمامه الآن بإدواردو كامافينجا وساؤول نيجيز وروبن نيفيز، الذين تم تحديدهم جميعًا كبديل محتمل لبوجبا.

وسيفتتح يونايتد مشواره في الموسم الجديد أمام ليدز يونايتد في 14 أغسطس الجاري، في أولى جولات الدوري الإنجليزي.

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