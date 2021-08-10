راشفورد يعلن خضوعه لعملية جراحية، ومتى يعود؟

مانشستر يونايتد يخسر مهاجمه ببداية الدوري الإنجليزي

قام ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، بالكشف عن آخر تطورات إصابته بعد الخضوع لعملية جراحية في الكتف.

راشفورد تعرض لإصابة عضلية في كتفه في نوفمبر 2020 لكنه واصل اللعب مع يونايتد حتى نهاية الموسم، وتواجد مع إنجلترا في يورو 2020.

صاحب الـ23 سنة استشار الجهاز الطبي لمانشستر بعد العودة من اليورو، ليتفق في النهاية على إجراء جراحة لحل الأزمة بشكل نهائي.

ماذا قال راشفورد بعد العملية الجراحية؟

المهاجم الإنجليزي قال:"شكرًا لكل من تمنى لي الشفاء، قمت بعملية جراحية صباح الجمعة وكل شيء على ما يرام".

وأضاف:"هناك بعض الآلام ولكن بخلاف ذلك لا توجد أي مشاكل، يومًا سعيدًا لكم جميعًا".

متي يكون اللاعب متاحًا مرة أخرى؟

الشياطين الحمر قرروا عدم الإعلان عن الموعد المحدد لظهور راشفورد من جديد، لكن من غير المتوقع أن يلعب مرة أخرى قبل شهر أكتوبر القادم.

وهو ما يعني أن اللاعب لن يتواجد عن بداية الموسم الجديد أمام ليدز يونايتد، وكذلك الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ماذا قدم راشفورد مع يونايتد حتى الآن؟

المهاجم الشاب ظهر في 271 مباراة مع مانشستر بكل البطولات منذ تصعيده مع الفريق الأول وظهوره للمرة الأولى في 2016.

راشفورد نجح في تسجيل 88 هدفًا حت الآن، وصنع 56 آخرين، ونجح في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفيين والدوري الأوروبي.