مانشستر يونايتد يعرض 80 مليون يورو لضم سافيتش

لاتسيو متمسك بالحصول على أكثر من ذلك

أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، استعداده لدفع 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

يونايتد يواجه خسارة نجمه الفرنسي بول بوجبا، بعد إعلانه الرغبة في خوض تحدي جديد بعيداً عن مسرح الأحلام.

شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أكدت تركيز المدرب أولي جونار سولشار على ضم سافيتش لاعب وسط لاتسيو.

وأشارت لتأكيد إدارة يونايتد على دفع 80 مليون يورو للحصول على خدمات الدولي الصربي.

جماهير يوفنتوس تطالب ببقاء هيجواين

برشلونة يجتمع مع وكيل أعمال كوتينيو لتحديد مستقبله

ومن المتوقع أن يرفض النادي الإيطالي هذا العرض، ليتمسك بمطالبه في 100 مليون يورو نظير بيع اللاعب.

الأيام القليلة القادمة ستشهد العديد من جلسات المفاوضات بين الطرفين، طمحاً في التوصل لاتفاق قبل إغلاق سوق الانتقالات في أغسطس القادم.

ويضع يونايتد العديد من الأهداف البديلة، أبرزها كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز وشون لونجستاف.