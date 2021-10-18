بوتشيتيو يرضخ: ميسي لن يُستبدل مرة أخرى

بوتشيتيو يعترف..

عّبر ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن استنكراه عند سؤاله عما إذا كان يشعر بالحرج من إخراج نجوم فريقه.

وفي لقطة لم ينساها الجميع خلال سبتمبر الماضي، شوهد ميسي غاضبًا عندما قام بوتشيتينو باستبداله أمام ليون، ليُفتح وابل من التساؤلات والانتقادات عبر وسائل الاعلام المختلفة.

المدرب الأرجنتيني، خرج حينها وبرر موقفه "لقد أخرجت ليونيل ميسي لخوفي عليه من الإصابات، أردت حمايته، فنحن لدينا مباريات هامة قادمة في الطريق"، ليعود السؤال مرة آخرى على الساحة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمبارة الغد، للحديث عن المواجهة بين باريس سان جيرمان ولايبزيج، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ماذا قال بوكيتيو؟

أجاب المدرب الأرجنتيني على استفسار أحد الصحفيين بشأن شعوره بالحرج من إمكانية استبدال نجوم الفريق خلال المباريات قائلًا: "لماذا أخرج نيمار ومبابي وميسي من الملعب؟ إنهم أفضل اللاعبين في العالم!.. إنه تساؤل غير منطقي".



وفيما يخص تسديد نيمار لركلات الجزاء مقابل ترك الركلات الحرة لميسي، قال: "إننا نتحدث عن أفضل لاعبي العالم، فهم ليسوا بحاجة لتدخل من خارج الملعب، أو ترتيب وتسلسل هرمي لمن يسدد الكرات الثابتة".



واستكمل: "بل هم الأكثر قدرة على اتخاذ القرار بالتشاور مع أنفسهم حسب حالتهم وظروف كل مباراة، إنه أمر عادي، وأتفهم أن وسائل الإعلام لا تتفهمه أو تتقبله بسهولة".



وأتم الأرجنتيني: "ميسي ذكي وهادئ، سيلمع مع سان جيرمان مثلما فعل مع برشلونة والأرجنتين، فهو يتأقلم تدريجيا، وسعداء بتواجده معنا، ولا أشك لحظة أنه سيصل لأفضل مستوياته مع باريس".

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