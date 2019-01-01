بوتشيتينو ينتقد مايكل أوليفر بسبب إنذار سون الكوميدي

مدرب ماوريسيو بوتشيتينو ينتقد الحكم مايكل أوليفر بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لسون بعد عرقلته من ماجواير

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انتقد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام الحكم مايكل أوليفر بسبب احتسابه إنذارًا كوميديًا على اللاعب الكوري سون هيونج مين.

وكان توتنهام قد حقق انتصارًا عصر الأحد على حساب ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب ويمبيلي.

وسجل سون هيونج مين هدف المباراة الثالث ، وذلك من هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في مباراة شهدت الكثير من الإثارة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ فبراير ٢٠١٩

ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سون في شوط المباراة الأول، وذلك بعد تعرضه للعرقلة من المدافع هاري ماجواير، ليشهر مايكل أوليفر البطاقة الصفراء في وجه سون بداعي ادعاء السقوط.

وعقب المباراة، علق ماوريسيو بوتشيتينو على هذه اللقطة، حيث وصف الإنذار الذي تلقاه سون باللقطة الكوميدية بالنسبة له، مؤكدًا أن أوليفر أخطأ في تقدير الللعبة.

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يذكر أن توتنهام هوتسبيرز يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.